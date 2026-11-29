أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام / أكّد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أنّ يوم الشهيد يمثل محطة وطنية نستحضر فيها بكل فخر واعتزاز تضحيات أبناء الإمارات الذين قدّموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وصوناً لسيادته وأمنه واستقراره، وجسّدوا أسمى قيم الولاء والانتماء والتضحية.

وقال بهذه المناسبة إن مآثرهم ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن، ونبراساً تهتدي به الأجيال في مسيرة العطاء وخدمة الإمارات.

وأضاف معاليه: في عام الأسرة، نُجدّد تقديرنا واعتزازنا بأسر الشهداء، التي قدّمت للوطن أغلى ما تملك، وربّت أبناءها على قيم التضحية والوفاء والانتماء، وقدّمت نموذجاً وطنياً ملهماً في الصبر والثبات والعطاء، كما نُعرب عن فخرنا بأبطال قواتنا المسلحة الذين يواصلون أداء رسالتهم الوطنية بكل إخلاص وتفانٍ، وستظل هذه المناسبة حافزاً لنا لمواصلة العمل والعطاء، والإسهام في تعزيز مسيرة التنمية والازدهار، وفاءً لتضحيات شهدائنا، وتجسيداً لقيم الاتحاد التي قامت عليها دولتنا.