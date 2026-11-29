الشارقة في 29 نوفمبر/ وام/ أكد الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، رئيس دار الوثائق في الشارقة، أن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية نستحضر فيها بكل فخر واعتزاز تضحيات شهداء دولة الإمارات العربية المتحدة، الذين سطروا بدمائهم الزكية أسمى معاني الولاء والانتماء والفداء، وقدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن، لتبقى مآثرهم صفحات مضيئة في تاريخ الدولة ورمزاً خالداً للعزة والكرامة.

وقال إن يوم الشهيد يشكل محطة وطنية لترسيخ قيم الوفاء والتضحية في وجدان الأجيال، واستلهام المعاني السامية التي جسدها الشهداء الأبرار، مشيراً إلى ما توليه القيادة الرشيدة من رعاية واهتمام بأسر الشهداء، تأكيداً على أن الوطن لا ينسى أبناءه الذين بذلوا أرواحهم في سبيل حمايته وصون مكتسباته.

وأضاف: " نؤمن في دار الوثائق بإمارة الشارقة بأن توثيق مآثر الشهداء مسؤولية وطنية وأمانة تاريخية، تحفظ مكانتهم في الذاكرة الوطنية، وتعرّف الأجيال بما قدموه من تضحيات في خدمة الوطن، وستظل سيرتهم مصدر إلهام يجسد معاني الإخلاص والانتماء والمسؤولية".

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