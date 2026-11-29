الشارقة في 29 نوفمبر/ وام / أكدت حليمة حميد العويس رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أن يوم الشهيد الذي يوافق الثلاثين من نوفمبر من كل عام يُمثل مناسبة وطنية جليلة نستذكر فيها بفخر واعتزاز تضحيات أبناء الإمارات الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وصوناً لكرامته وحمايةً لمكتسباته مشيرة إلى أن الشهداء جسدوا ببطولاتهم أسمى معاني الإخلاص والولاء والانتماء وضربوا مثالاً خالداً في التضحية ونكران الذات.

وأوضحت أن الوفاء للشهداء يتجسد في صون إرثهم والسير على نهجهم وفي ترسيخ قيم المسؤولية والإخلاص في العمل وخدمة المجتمع لدى الأجيال مؤكدة أن أسر الشهداء ستظل موضع تقدير ورعاية من القيادة والمجتمع عرفاناً بتضحياتها وصبرها وعطائها.

من جانبه أوضح راشد عبد الله بن هويدن نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أن الشهادة في سبيل الوطن تُجسد أسمى معاني التضحية وأن تضحيات الشهداء تُحمل الأجيال مسؤولية صون مكتسبات الوطن ومواصلة مسيرة بنائه وتنميته كلٌ من موقعه بالعلم والعمل والإخلاص مؤكدا أن حماية الوطن لا تقتصر على ميادين الدفاع بل تشمل كل جهد يسهم في تقدمه ويعزز وحدة مجتمعه وتماسكه.

وأشار إلى أن يوم الشهيد يُمثل فرصة لتجديد الاعتزاز بقواتنا المسلحة وبأبناء الوطن الذين يؤدون واجباتهم بإتقان ويسهمون في حماية أمن الإمارات واستقرارها.

وأكدت ميره خليفه المقرب الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أن عظمة هذه المناسبة تكمن فيما تحمله من قيم تتجاوز حدود الذكرى فتتجدد في نفوس أبناء الوطن معاني الوفاء والمسؤولية والتلاحم وتؤكد أن الأوطان تُبنى وتُصان بتضحيات المخلصين، وبوعي أبنائها وإخلاصهم في أداء واجباتهم.

وأشارت إلى أن الشهداء تركوا إرثاً وطنياً وإنسانياً تعجز الكلمات وحدها عن الوفاء بحقه فهم قدوة في الشجاعة والإيثار ونموذج في تقديم مصلحة الوطن على كل اعتبار.