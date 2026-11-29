الشارقة في 29 نوفمبر/ وام / أكد الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد أن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية نستحضر فيها بكل إجلال واعتزاز التضحيات العظيمة التي قدمها أبناء الإمارات دفاعاً عن الوطن وصوناً لسيادته وأمنه واستقراره مجسدين بأرواحهم أسمى معاني الشجاعة والإخلاص والوفاء وتركوا في ذاكرة الوطن صفحات خالدة من البطولة والفداء ستظل شاهدة على عمق الانتماء الوطني وصلابة الإرادة الإماراتية، ومصدر فخر للأجيال المتعاقبة.

وقال الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي إن تضحيات شهداء الإمارات تحمل معاني وطنية وإنسانية عميقة تتجاوز حدود التضحية ذاتها لتجسد أسمى صور المسؤولية والإيثار والتفاني في سبيل رفعة الوطن مؤكداً أن استذكار هذه المواقف البطولية يعزز الوعي بقيمة الأمن والاستقرار وما يمثلانه من أساس لكل إنجاز تنموي وحضاري كما يجدد في نفوس أبناء المجتمع مسؤولية الحفاظ على مكتسبات الدولة ومواصلة مسيرة البناء التي أرست دعائمها القيادة الحكيمة، والتمسك بالقيم الوطنية التي شكّلت ركيزة أساسية في مسيرة الاتحاد.

وأضاف أن الوفاء الحقيقي لتضحيات الشهداء يتجسد في مواصلة العمل بإخلاص ومسؤولية والإسهام الفاعل في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة كلٌّ من موقعه ومجال عمله.