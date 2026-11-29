أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام/ قالت سعادة الدكتورة فريدة الحوسني، الرئيس التنفيذي للمعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية، إنه في يوم الشهيد نستحضر بكل فخر واعتزاز تضحيات شهداء دولة الإمارات الأبرار، الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وصوناً لمكتسباته، وضربوا أسمى الأمثلة في الوفاء والانتماء والإخلاص للواجب.

وأضافت أن هذا اليوم يمثل مناسبة وطنية راسخة لتخليد بطولات الشهداء، والتعبير عن التقدير العميق لأسرهم وذويهم، الذين قدموا نماذج ملهمة في الصبر والثبات والعطاء، مؤكدة أن تضحياتهم ستظل أمانة في أعناق الجميع، ومنارة تهتدي بها الأجيال في خدمة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره ومواصلة مسيرته التنموية.

وقالت إن الشهداء أسسوا بإقدامهم إرثاً وطنياً خالداً، ورسخوا القيم التي قامت عليها دولة الإمارات، من تضامن ومسؤولية وشجاعة وبذل في سبيل الإنسان والوطن، مشيرة إلى أن من الواجب تجسيد هذه القيم في الأعمال ومواصلة الإسهام، كل في مجاله، في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.

ودعت الله أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته، وأن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.