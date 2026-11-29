الشارقة في 29 نوفمبر/ وام / قال الفريق عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة: في يوم الشهيد تقف دولة الإمارات وقفة وفاءٍ لأبناءٍ صدقوا العهد وبذلوا أرواحهم لتبقى راية الوطن عاليةً شامخة.

وأضاف: في الثلاثين من نوفمبر من كل عام نستحضر مآثر شهداء الوطن باعتزاز ونستمدّ من سيرهم معاني الشجاعة والإخلاص فقد أدّوا واجبهم بعزٍ وثبات، وتركوا للأجيال القادمة إرثاً من الكرامة لا يطويه الزمن.

وقال: سطر شهداؤنا أسمى معاني الولاء والانتماء وجعلوا من التضحية عملاً يُقتدى به ومن أداء الواجب شرفاً يعلو على كل اعتبار. وستظل تضحياتهم حاضرةً خالدة، تذكّرنا بقيمة الأمن الذي ننعم به وبمسؤوليتنا تجاه صون الوطن وحماية مكتسباته ومواصلة مسيرة البناء بعزيمة تليق بما قدّمه شهداؤنا الأبرار من تضحيات فداء.

وتوجّه بالتقدير والإجلال إلى أسر الشهداء التي قدّمت للوطن أغلى ما تملك وقابلت عِظَم الفقد بالصبر والثبات فلها في قلوبنا منزلة رفيعة وستبقى مواقفها المشرّفة درساً في قوة الإيمان ورسوخ الولاء ومصدر اعتزازٍ لأبناء الإمارات جميعاً.

وأكد أن القيادة العامة لشرطة الشارقة تجدّد العهد بأن تؤدّي الأمانة بإخلاص ويقظة وأن تكرّس قدراتها لحماية الوطن وتعزيز أمن مجتمعه مستندين إلى دعم قيادتنا وثقتها، ومستلهِمين من شهدائنا صدق الالتزام وصلابة الإرادة.