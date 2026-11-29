الشارقة في 29 نوفمبر/ وام/ أكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، أن يوم الشهيد، الذي يصادف الثلاثين من نوفمبر من كل عام، يمثل محطة وطنية نستحضر فيها بكل فخر واعتزاز تضحيات أبناء الإمارات الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وأداءً لواجب الإنسانية.

وقال في كلمة بمناسبة يوم الشهيد إن شهداء الوطن هم عنوان العطاء الصادق، وقد سطروا بدمائهم الطاهرة أنصع صفحات البطولة والوفاء، فصار ذكرهم نبراساً للأجيال، وأصبحت تضحياتهم أمانة في أعناقنا جميعاً، نصونها بالعمل والبناء والإخلاص للوطن وقيادته.

وأشار إلى أن ما يقدمه أبناء الإمارات من مبادرات خيرية وإنسانية هو امتداد لنهج التضحية والعطاء الذي رسخه الآباء المؤسسون.