الشارقة في 29 نوفمبر/ وام / قال سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة: يجسد يوم الشهيد وقفة وطنية شامخة نستحضر فيها بكل فخر واعتزاز مآثر كوكبة من أبطال الإمارات الذين جادوا بأغلى ما يملكون ليبقى علم الدولة خفاقاً في ميادين العز والكرامة مشيرا إلى أن هذه المناسبة الغالية ترسّخ في نفوسنا أسمى معاني البذل والفداء وتؤكد أن رفعة الأوطان تُبنى بسواعد أبنائها المخلصين الذين جعلوا من حب الوطن عقيدةً راسخة تتوارثها الأجيال جيلاً بعد جيل.

وأضاف أن ما ننعم به اليوم من أمن وأمان وريادة تنموية شاملة هو ثمرة تضحيات جسام سطّرها شهداؤنا الأبرار بدمائهم الزكية لحماية مكتسبات الاتحاد وصون سيادته مؤكداً أن سيرتهم العطرة ستظل مصدر إلهامٍ متجدد يدفعنا لمضاعفة الجهود ومواصلة مسيرة البناء والتقدم في دولةٍ تضع كرامة الإنسان وعزة الوطن في مقدمة أولوياتها.

ورفع أسمى آيات الولاء والعرفان لقيادتنا الرشيدة التي جعلت من رعاية ذوي الشهداء وتخليد ذكراهم نهجاً وطنياً أصيلاً يعكس تلاحم البيت الإماراتي ونعاهد الله والقيادة على المضي قُدماً بكل تفانٍ وإخلاص في خدمة وطننا الغالي لتبقى الإمارات دائماً واحةً للرخاء والاستقرار والازدهار.

من جانبه قال سعادة عبد العزيز راشد آل صالح مدير دائرة التسجيل العقاري في الشارقة إن يوم الشهيد يمثل محطة وطنية نجدد فيها العهد مع قيم الإيثار والتضحية الراسخة في وجدان كل إماراتي مستذكرين بكل اعتزاز مواقف أبطالنا البواسل الذين لبّوا نداء الواجب بعزيمة لا تلين وارتقوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى راية الوطن خفاقة في سماء المجد والعزة وتُبرز هذه المناسبة الخالدة عمق التلاحم الشعبي والالتفاف حول ثوابت الاتحاد ومبادئ الحق والكرامة التي قامت عليها دولة الإمارات.

وأضاف أن مآثر شهدائنا الأبرار ستظل حيةً تنبض في حاضرنا ومستقبلنا بوصفها الركيزة الصلبة التي تستند إليها منعة الوطن وازدهاره فقد برهن أبناء الإمارات ببطولاتهم الخالدة أن صون سيادة الدولة وحماية منجزاتها أمانة عظيمة يحملها رجال صدقوا الوعد وأن صلابة الجبهة الداخلية تنبع من تفاني أبناء الوطن وإيمانهم العميق برسالته السامية.