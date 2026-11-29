أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام / أكد سعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام لمؤسسة زايد الخير، أن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية نستذكر فيها بكل فخر واعتزاز تضحيات شهداء دولة الإمارات ، الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وصوناً لأمنه واستقراره، وجسدوا أسمى معاني الشجاعة والإخلاص والتفاني في أداء الواجب الوطني.

وقال سعادته إن هذه المناسبة تعكس المكانة الرفيعة التي يحظى بها شهداء الوطن في وجدان أبناء الإمارات، وتجسد تقدير الدولة وقيادتها الرشيدة لتضحياتهم، وحرصها على تخليد ذكراهم والوفاء لأسرهم، تقديراً لما قدموه من تضحيات في سبيل الوطن وحماية مكتسباته.

وأضاف أن يوم الشهيد يحمل معاني إنسانية ووطنية راسخة، تؤكد أهمية المسؤولية والتضامن بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن تضحيات الشهداء ستظل مصدر إلهام للأجيال في التمسك بقيم الانتماء والولاء، والحرص على أداء الواجب بإخلاص، والمساهمة في مسيرة التنمية والتقدم التي تشهدها دولة الإمارات.

وأوضح أن إحياء ذكرى الشهداء يعزز الوعي بأهمية المحافظة على ما تحقق للوطن من أمن واستقرار وازدهار، ويؤكد أن خدمة الوطن مسؤولية مشتركة تتجسد في العمل الجاد والعطاء والمشاركة الإيجابية في خدمة المجتمع، وترسيخ القيم التي قامت عليها دولة الإمارات منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه".

وأشار إلى أن الوفاء للشهداء يتطلب المحافظة على إرثهم الوطني ونقل قيم التضحية والإيثار والمسؤولية إلى الأجيال المقبلة، بما يعزز ارتباطها بوطنها واعتزازها بتاريخه، ويحفزها على مواصلة العمل من أجل مستقبله، مؤكداً أن استذكار تضحياتهم يجدد في النفوس معاني الوحدة والتلاحم والتقدير لكل من بذل روحه في سبيل الوطن.

واختتم سعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي بالدعاء إلى الله عز وجل أن يتغمد شهداء الإمارات بواسع رحمته، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموه من تضحيات، وأن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.