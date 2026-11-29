دبي في 29 نوفمبر/ وام / قال سعادة جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة إن تضحيات شهداء الإمارات ستظل شاهداً راسخاً على أسمى معاني الولاء والانتماء ومثالا ملهماً في التضحية والإخلاص للوطن مشيراً إلى أن استذكار مواقفهم يجدد في نفوس أبناء الإمارات مسؤولية الحفاظ على مكتسبات الوطن ومواصلة مسيرته نحو مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً.

وأضاف سعادته أن تخليد ذكرى شهدائنا واجب وطني يتجاوز تخليد ذكرى تضحياتهم إلى ترسيخ معانيها في وجدان الأجيال القادمة ومن هنا تبرز أهمية تعريف أبنائنا بسيرهم ومواقفهم وتوثيق قصصهم بوصفها جزءاً أصيلاً من إرثه الوطني ووعيه الجمعي؛ فمعرفة تاريخ الوطن وتضحيات أبنائه تعزز الانتماء وترسخ الوعي بالمسؤولية تجاه حاضره ومستقبله.

وأعرب سعادته عن بالغ تقديره واعتزازه بأسر الشهداء مؤكدا أن تضحيات أبنائهم ستظل حاضرةً في ذاكرة الوطن ووجدانه وأن أصدق صور الوفاء لهم ولما قدَّموه تتمثَّل في مواصلة العمل بإخلاص والإسهام في بناء مجتمع متماسك ومتمكن بالمعرفة قادر على حماية مكتسباته ومواصلة مسيرة التنمية بما يعكس قيم الاتحاد والتلاحم والعطاء التي قامت عليها دولة الإمارات.