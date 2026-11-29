أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام / قال معالي محمد حمد البادي الظاهري رئيس المحكمة الاتحادية العليا إن ذكرى يوم الشهيد تترسخ في ذاكرة الوطن منارة للعطاء والتضحية، تستقي منها أجيالنا الناشئة أسمى معاني حب الوطن والإخلاص له والتضحية من أجله، ويستمدون منها القدوة الحسنة للعطاء والولاء والفداء.

وأكد معاليه في كلمة بمناسبة يوم الشهيد أن تاريخ الإمارات حافل بالنماذج المضيئة والبطولات الخالدة التي سطرها شهداء الوطن الأبرار في ميادين العز والشرف، مضيفا أنها ذكرى تستوجب الإحياء والتخليد، نستذكر فيها بفخر واعتزاز وامتنان تضحيات وبطولات قواتنا المسلحة، ونروي مآثر شهدائنا الأبرار للأجيال الناشئة ليتعلموا منها الفداء والتضحية وحب الوطن والالتفاف خلف قيادته والحفاظ على مكتسباته.

وقال إنه يوم من أيام الوطن المجيدة، نؤكد فيه لقيادتنا الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن الوفاء نهج أصيل في عيال زايد، وأن تضحيات شهداء الوطن محل تقدير واعتزاز، وأن البطولة والفداء معين لا ينضب في الإمارات.