أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام / أكد سعادة مبارك علي عبدالله النيادي وكيل وزارة العدل، أن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية راسخة في وجدان أبناء دولة الإمارات، نستذكر فيها بكل الفخر والاعتزاز شهداء الوطن الأبرار الذين قدموا أرواحهم الطاهرة فداءً للإمارات، وسطروا بتضحياتهم أروع صور الوفاء والإخلاص والانتماء، وأرسوا نموذجاً خالداً في البذل والعطاء والتفاني في أداء الواجب الوطني.

وقال سعادته بمناسبة يوم الشهيد إن شهداء الإمارات جسّدوا بأفعالهم أسمى القيم الوطنية والإنسانية، وبرهنوا أن حب الوطن ليس مجرد شعور، بل التزام راسخ ومسؤولية عظيمة تتجسد في التضحية والعمل المخلص والعطاء بلا حدود، وستظل تضحياتهم مصدر فخر للأجيال المتعاقبة، ومنارة نهتدي بها في مواصلة مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.

وأضاف أن هذه الذكرى الوطنية الخالدة تجدد في نفوسنا معاني الولاء لقيادتنا الرشيدة والانتماء لوطننا الغالي، وتدفعنا إلى مواصلة العمل بإخلاص وإتقان، وترسيخ ثقافة المسؤولية والتميز في الأداء، والإسهام في حماية مكتسبات الوطن وتعزيز نهضته وفاءً لتضحيات من قدموا أغلى ما يملكون دفاعاً عن عزته وأمنه واستقراره.

وقال: في يوم الشهيد، نقف جميعًا إجلالاً وإكباراً أمام تضحيات شهدائنا الأبرار، مستلهمين من مواقفهم معاني الشجاعة والإيثار والواجب الوطني، نسأل الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار ويحفظ قيادتها وشعبها ويزيدها رفعةً وتقدماً بين الأمم.

رحم الله شهداء الإمارات الأبرار، وستبقى تضحياتهم نبراساً يضيء طريق الأجيال، ورمزاً خالداً لقيم الوفاء والوطنية والتفاني في خدمة الوطن.