أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام/ أكد سعادة الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، أن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية نستحضر فيها بكل فخر واعتزاز سيرة أبطالنا البواسل من أبناء القوات المسلحة، الذين جسّدوا أسمى معاني الولاء والانتماء، وحملوا أمانة الواجب، ولبّوا نداء الوطن في ميادين الشرف، مقدمين أرواحهم دفاعاً عن سيادته وصوناً لأمنه وكرامته.

وقال إن شهداءنا الأبرار سطروا ببطولاتهم وتضحياتهم صفحات خالدة في تاريخ الإمارات، ومثّلوا نموذجاً راسخاً في الشجاعة والإقدام والإخلاص للوطن، مشيراً إلى أن الوفاء لذكرى الشهداء يرتبط بما ننجزه اليوم من عمل، وما نؤسسه للغد من قدرات، وما نتركه للأجيال القادمة من وطن أكثر قوة وأمناً واستعداداً.

وأضاف أن تضحيات حماة الوطن ستظل دافعاً لمواصلة مسيرة العطاء، والارتقاء بالقدرات، وتحمل المسؤولية بكل عزيمة وإخلاص.

وأوضح أن مجلس التوازن للتمكين الدفاعي يستمد من إرث الشهداء حافزاً لمواصلة العمل على تمكين القدرات الوطنية، وتطوير منظومة دفاعية متقدمة، وتعزيز جاهزية الدولة، ودعم الابتكار والتوطين وبناء الكفاءات الوطنية.

وأكد مواصلة هذه المسؤولية استناداً إلى إرث الشهداء الأبرار الذين أدوا واجبهم بشجاعة وإقدام، وإلى الإيمان الراسخ بأن قوة الوطن تُبنى بالإنسان والمعرفة والقدرة والإرادة، وأن حماية مكتسباته مسؤولية تتجدد مع كل مرحلة من مراحل مسيرته.