أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام / أكد سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية أن يوم الشهيد مناسبة وطنية خالدة نستذكر فيها مآثر شهداء الإمارات وتضحياتهم النبيلة، ونستحضر ما قدموه من مثال مشرّفة في الوفاء والإخلاص والعطاء، دفاعاً عن الوطن وصوناً لسيادته.

وقال بمناسبة يوم الشهيد إن ما سطّره شهداؤنا من تضحيات مشرّفة في أداء الواجب الوطني، يرسّخ في نفوسنا قيم المسؤولية والانتماء، ويشكّل حافزاً لمواصلة العمل بإخلاص، والإسهام في تقدّم مسيرته الحضارية والتنموية.

وأضاف: في هذه المناسبة، نقف إجلالاً لتضحيات شهدائنا، ونعرب عن خالص تقديرنا واعتزازنا بأسرهم، سائلين الله عز وجل أن يتغمّدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يديم على وطننا وقيادتنا وشعبنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.