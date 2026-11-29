الشارقة في 29 نوفمبر/ وام / قال سالم المدفع الرئيس التنفيذي لقطاع الاتصال المؤسسي وتجربة العملاء في شركة الشارقة لإدارة الأصول – الذراع الإستثماري لحكومة الشارقة: يمثل يوم الشهيد مناسبة وطنية عميقة الدلالة نستحضر فيها مواقف أبناء الإمارات الذين جسدوا بأرواحهم أسمى معاني الإخلاص والانتماء وقدموا نموذجاً راسخاً في تحمل المسؤولية والوفاء للوطن.

وأضاف: تحمل هذه المناسبة رسالة تتجاوز استذكار التضحيات لتؤكد أهمية القيم التي جمعت أبناء الإمارات ورسخت في وجدانهم معنى الوحدة والتكاتف والوقوف صفاً واحداً خلف وطنهم وقيادتهم.

وقال: أرست القيادة الرشيدة نهجاً وطنياً يقوم على تقدير تضحيات أبناء الوطن والاعتزاز بمواقفهم وتعزيز مكانة أسر الشهداء وما قدمته من نماذج مشرفة في الصبر والعطاء وتبقى مسؤوليتنا جميعاً في ترسيخ هذه القيم في المجتمع ونقلها إلى الأجيال القادمة من خلال العمل المخلص والمشاركة الإيجابية في مسيرة الدولة والحفاظ على ما تحقق من إنجازات ومكتسبات.