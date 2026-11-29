الشارقة في 29 نوفمبر/ وام / أكد سعادة عبد الله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات أن ذكرى يوم الشهيد يرسخ قيم التلاحم والتآلف والتعاضد الوثيق بين القيادة الحكيمة وأبناء الوطن الأوفياء حيث يقف المجتمع الإماراتي صفاً واحداً بقلوبٍ يملؤها الفخر والاعتزاز والوفاء المطلق لأولئك الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لحماية الأسس التي قامت عليها دولة الإمارات.

وقال إن هذا اليوم فرصة لتجديد الولاء للقيادة والوطن والتأكيد على أن دولة الإمارات ستظل قلعةً حصينةً وصرحاً شامخاً يصون مكتسباته الحضارية ومنجزاته التاريخية بعزيمة أبنائه المخلصين وإرادتهم الصلبة التي لا تعرف المستحيل.

وأشار إلى أن يوم الشهيد يُخلّد في وجدان الأمة وذاكرة التاريخ الملاحم البطولية الخالدة التي سطّرها شهداء الوطن الأبرار بدمائهم الزكية وأرواحهم الطاهرة بعد أن لبّوا نداء الواجب بكل شجاعةٍ وإقدامٍ وبسالة وحملوا أرواحهم على أكفّهم للذود عن الوطن وإعلاء راية الاتحاد مبرهنين أن هذه الأرض المعطاءة تُنجب رجالاً أوفياء لا يثنيهم شيء عن البذل والعطاء غير المحدود في ميادين العز والشرف لتبقى سيرتهم العطرة وسام شرفٍ على صدورنا ونبراساً مضيئاً ومنهجاً وطنياً متكاملاً تستلهم منه الأجيال الحاضرة والقادمة أعمق دروس الانتماء الصادق والثبات والتفاني في حب الوطن.