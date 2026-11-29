أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام/ أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية مجيدة نقف فيها بإجلال واعتزاز أمام تضحيات شهداء الوطن الأبرار، الذين جادوا بأرواحهم فداءً لدولة الإمارات، وسطروا بشجاعة وإقدام أنصع صفحات الولاء والانتماء، ليبقى الوطن آمناً عزيزاً، وتبقى رايته شامخة خفاقة.

وقال معاليه، في تصريح بمناسبة يوم الشهيد الذي يوافق 30 نوفمبر من كل عام، إن ما قدمه شهداء الإمارات بات نهج حياة ودرساً متجدداً في الإخلاص والتفاني، فمن دمائهم الطاهرة نستمد العزيمة على مواصلة البناء والعطاء في مختلف الميادين، ومن بطولاتهم نتعلم أن حب الوطن عهد يصان بالعمل والإنجاز، وأن الوفاء لهم يكون بحماية مكتسبات الدولة وتعزيز مكانتها بين الأمم.

وأضاف أن هذا اليوم الخالد يجدد العهد والولاء للقيادة الرشيدة، التي جعلت من رعاية أسر الشهداء وتكريمهم نهجاً راسخاً وواجباً وطنياً لا يتبدل، مشيراً إلى أن أسر الشهداء ضربت أروع الأمثلة في الصبر والثبات، وموجهاً خالص التحية والتقدير إلى القوات المسلحة الباسلة، درع الوطن الحصين، التي تذود عن أمنه وسيادته بكل بسالة وفداء.

ودعا معاليه الله العلي القدير أن يتغمد شهداء الإمارات بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يحفظ دولة الإمارات منارة للسلام والازدهار والتقدم، ويديم على شعبها والمقيمين فيها نعمة الأمن والأمان.