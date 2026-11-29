الشارقة في 29 نوفمبر/ وام / قال سعادة عبدالله دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم": يوم الشهيد مناسبة وطنية نستحضر فيها مواقف رجال جعلوا من أداء الواجب عنواناً لحياتهم وقدموا أرواحهم دفاعاً عن الإمارات وصوناً لسيادتها وأمنها وتحمل تضحياتهم دلالات عميقة في تاريخ الدولة وتعكس ما يتمتع به أبناؤها من وعي راسخ بقيمة الوطن ومكانته واستعداد لتحمل المسؤولية في سبيل الحفاظ على استقراره وكرامته.

وأضاف سعادته بمناسبة يوم الشهيد إن ما قدمه الشهداء يضع أمامنا مسؤولية وطنية وأخلاقية تتمثل في الحفاظ على المبادئ التي دافعوا عنها وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة وترسيخ قيم العدالة والانضباط واحترام القانون باعتبارها من مقومات استقرار المجتمعات وتقدمها.

وقال: في ظل القيادة الرشيدة التي تواصل ترسيخ مكانة الشهداء وتكريم تضحياتهم ورعاية أسرهم نجدد اعتزازنا بانتمائنا لهذا الوطن ونعبر عن تقديرنا لكل من أدى واجبه بإخلاص وأسهم في حماية الإمارات وصون منجزاتها.