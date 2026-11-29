دبي في 29 نوفمبر/ وام / قالت جمعية الصحفيين الإماراتية: في يوم الشهيد، نقف بكل إجلال وإكبار أمام تضحيات شهداء الوطن الأبرار، الذين جسّدوا أسمى معاني التضحية والوفاء والانتماء، وقدموا أرواحهم الطاهرة دفاعاً عن دولة الإمارات، وصوناً لكرامتها وأمنها واستقرارها، لتبقى رايتها عالية ومكانتها راسخة بين الأمم.

وأضافت إن هذه المناسبة الوطنية الخالدة تمثل محطة نستحضر فيها بكل فخر واعتزاز مواقف أبطالنا الذين سطروا بدمائهم صفحات مشرّفة في تاريخ الوطن، وأكدوا أن حب الإمارات والولاء لها قيم راسخة تتجسد في البذل والعطاء والتضحية، وأن ما ننعم به اليوم من أمن واستقرار هو ثمرة تضحيات عظيمة ستظل حاضرة في وجدان الأجيال.

وأكدت جمعية الصحفيين أن الإعلام الوطني يضطلع بمسؤولية كبيرة في تخليد ذكرى الشهداء، ونقل سيرهم ومواقفهم البطولية إلى الأجيال، وترسيخ قيم التضحية والولاء والانتماء، وتسليط الضوء على تضحيات أبناء الإمارات الذين قدموا أروع النماذج في خدمة الوطن والدفاع عن مكتسباته، بما يعزز الوعي الوطني ويحفظ الذاكرة التاريخية للدولة.

وفي هذه المناسبة، نتوجه بأسمى آيات التقدير والوفاء إلى شهدائنا الأبرار، ونعرب عن بالغ الاعتزاز بأسرهم وذويهم، الذين قدموا للوطن أغلى ما يملكون، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، ويديم عليها نعمة الأمن والعزة والاستقرار.