العين في 29 نوفمبر/ وام/ قال معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، إنه في يوم الشهيد نقف إجلالاً أمام ذكرى أبناء الإمارات الذين بذلوا أرواحهم فداءً للوطن، ونستحضر بكل وفاء ما جسّدته سيرهم من شجاعة وإخلاص، مستذكرين رجالاً أدّوا واجبهم في أصعب الظروف، وقدّموا في لحظات الاختبار أغلى ما يملكه الإنسان من أجل وطنه.

وأضاف معاليه، في كلمة بهذه المناسبة، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، آمن بأن قوة الاتحاد تنبع من تلاحم أبنائه وشعورهم بالمسؤولية تجاه وطنهم، مشيراً إلى أن سير شهداء الإمارات تشهد على رسوخ هذه القيم في وجدان أبنائها، فتبقى ذكراهم حاضرة في ضمير الوطن، ومواقفهم المشرفة نبراساً تتناقله الأجيال وتستلهمه في خدمة الإمارات وصون مكتسباتها.

وأكد أن الوفاء للشهداء يقتضي أن تظل سيرهم حاضرة في ذاكرة الأبناء، ليتعرفوا من خلالها إلى معاني التضحية والمسؤولية، ويدركوا حجم الأمانة التي يحملها كل جيل تجاه وطنه.

وتوجه معاليه إلى أسر الشهداء بخالص التقدير والاعتزاز، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يحفظ دولة الإمارات ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.

من جانبه، قال سعادة الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، إنه في يوم الشهيد نستذكر بتقدير واعتزاز أبناء الوطن الذين قدموا أرواحهم في سبيل الإمارات وأمنها.

وأضاف أن هذه المناسبة تحمل للجامعة مسؤولية تربوية تؤديها في مجالات التعليم والبحث وخدمة المجتمع، موضحاً أن من واجب الجامعة إعداد طلبة يدركون أثر قراراتهم وأعمالهم فيمن حولهم، وترسيخ الأمانة في طلب المعرفة، والإتقان في العمل، والاستعداد لتحمل المسؤولية.

وأشار إلى أن هذه القيم تتجسد حين يسخر الخريجون ما تعلموه لمعالجة تحديات مجتمعهم، ويولون المصلحة العامة ما تستحقه من عناية في مواقع عملهم.

وتقدم سعادته إلى أسر الشهداء بخالص التقدير، مؤكداً أهمية أن تظل سير أبنائهم جزءاً من الوعي الوطني الذي تنميه الجامعة لدى طلبتها، داعياً الله أن يرحم شهداء الإمارات ويحفظ الوطن وقيادته.