الشارقة في 29 نوفمبر/ وام / قال سعادة سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: يوم الشهيد مناسبة وطنية نستحضر فيها بكل اعتزاز مواقف أبناء الإمارات الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وصوناً لكرامته وسيادته وتركوا للأجيال إرثاً عظيماً من الشجاعة والإخلاص والوفاء وستبقى تضحياتهم علامة مضيئة في تاريخ الدولة وشاهداً على عمق الانتماء الذي يجمع أبناءها وعلى ما يحمله الوطن من قيم راسخة في التضحية والمسؤولية.

وأضاف سعادته بمناسبة يوم الشهيد : في ظل القيادة الرشيدة تواصل دولة الإمارات ترسيخ نهج الوفاء لشهدائها والاعتزاز بما قدموه للوطن وتوفير أوجه التقدير والرعاية لأسرهم وتبقى مسؤوليتنا الوطنية اليوم في مواصلة مسيرة البناء والحفاظ على مكتسبات الاتحاد وتعزيز أمن الوطن واستقراره بما يليق بتضحيات من جعلوا من حب الإمارات موقفاً راسخاً وعهداً خالداً.