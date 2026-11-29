الشارقة في 29 نوفمبر/ وام / أكد سعادة سلطان مطر بن دلموك الكتبي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية أن يوم الشهيد يحمل معاني سامية في وجدان أبناء الإمارات فهي مناسبة تجسد العرفان لمن بذلوا أرواحهم في سبيل رفعة الوطن وتؤكد أن تضحياتهم ستظل حاضرة في ذاكرة الأجيال بما قدموه من مواقف عظيمة تعكس صدق الانتماء وعمق الولاء والاستعداد للتضحية من أجل الوطن.

وأضاف بمناسبة يوم الشهيد أن يوم الشهيد يمثل فرصة لغرس قيم البذل والإيثار والمسؤولية الوطنية في نفوس النشء وتعريفهم بسير الأبطال الذين جعلوا من التضحية عنواناً للوفاء مؤكداً أن هذه المعاني النبيلة تتوافق مع القيم الإسلامية التي تحث على الإخلاص والوفاء وصون الأوطان وتعزز مكانة الوطن في نفوس أبنائه.