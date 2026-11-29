أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام/ أكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن يوم الشهيد يجسد أنبل معاني الانتماء للوطن، ويخلد تضحيات رجال بذلوا أرواحهم لتبقى الإمارات عزيزة منيعة، وتنعم أجيالها بالأمن والاستقرار.

وقال معاليه إن الوفاء للشهداء مسؤولية وطنية لا تنقضي بمضي الزمن، ولا تقف عند حدود استذكار بطولاتهم، بل تمتد إلى صون ما ضحوا من أجله، فكل إنجاز يعزز مكانة الوطن، وكل جهد يحفظ مكتسباته، وكل إخلاص في أداء الواجب، هو امتداد لرسالتهم.

وأضاف أن تضحيات الشهداء ستظل مصدر إلهام لنا في ترسيخ قيم الحق والعدالة، ومواصلة مسيرة البناء والعطاء خلف قيادتنا الرشيدة، موجهاً تحية إجلال وتقدير لأسر الشهداء، سائلاً الله أن يتغمد شهداءنا بواسع رحمته، وأن يديم على الإمارات عزها وأمنها وازدهارها.

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