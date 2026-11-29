الشارقة في 29 نوفمبر/ وام / أكد سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أن إحياء ذكرى يوم الشهيد يُعبّر عن أسمى درجات الوفاء الوطني والاعتزاز بكوكبة من أبناء الإمارات الأبرار الذين قدّموا أرواحهم الطاهرة فداءً لكرامة الوطن وصوناً لمنجزاته ومكتسباته.

وقال : شكّلت بطولاتهم الخالدة الركيزة الأساس لنهضة الدولة وأمنها واستقرارها وبقيت سيرتهم العطرة حيةً نابضةً في وجدان كل إماراتي وإماراتية تستمد منها الأجيال طاقةً متجددةً من العزيمة والإصرار والثبات في كل خطوةٍ تخطوها الدولة نحو ترسيخ ريادتها ومكانتها الرفيعة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضاف أن هذه الذكرى الوطنية المجيدة تبرهن على أصالة الغرس الطيب الذي أرسته قيادتنا الحكيمة في نفوس أبناء الإمارات والذي أثمر رجالاً أشداء لبّوا نداء الواجب دون تردّدٍ وحملوا راية الاتحاد عاليةً خفاقةً في ميادين الشرف والعطاء مشيراً إلى أن تخليد مآثر شهداء الوطن واستحضار قصص بطولاتهم يُمثّل واجباً وطنياً أصيلاً يعمّق أواصر التلاحم والترابط بين القيادة الحكيمة وأفراد المجتمع كافة.

وأكد أن الوفاء الحقيقي لتضحيات شهدائنا الأبطال يتجسّد في التقدير والامتنان لأسر الشهداء وذويهم الذين ضربوا أروع الأمثلة في الصبر والاحتساب وحب الوطن وصون الأمانة العظيمة التي أودعوها في أعناقنا وترجمة دروسهم الملهمة في البذل والتفاني إلى عملٍ مؤسسيٍّ مخلصٍ وإنجازاتٍ نوعيةٍ ومبتكرةٍ في شتى ميادين التنمية والبناء بما يُسهم في تحقيق الرؤى الاستراتيجية الطموحة لدولة الإمارات ويعزّز تنافسيتها العالمية.