"سايبر دبي" بطل الرجال و"وسك الروسي" أول السيدات في بطولة الاتحاد لهوكي الجليد

اختتمت مساء أمس النسخة الثالثة من بطولة الاتحاد لهوكي الجليد للرجال والسيدات في مدينة العين، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وإشراف اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية بالتعاون مع شركة "Together we can" .وفاز فريق "سايبر دبي" على فريق "خنجر العماني" في فئة الرجال.وفاز فريق ...