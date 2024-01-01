"خيرية الشارقة" تتلقى أكثر من 10000طلب مساعدة في 2024

تلقت جمعية الشارقة الخيرية على مدار العام الجاري 10645 طلب مساعدة تمت الموافقة على 9092 طلبا بنسبة بلغت 85.4% من إجمالي الطلبات المقدمة.وذكرت الجمعية أن الطلبات المتعلقة بالمساعدات السكنية كانت الأكثر تقديما حيث بلغت 2,580 طلبا تلتها طلبات المساعدات العلاجية بواقع 1,855 طلبا.وأشارت الجمعية إلى أن المساعدات المقدمة خلال العام جسدت رؤيتها المتمثلة في استدامة الريادة في العمل الخيري والإنساني وأبرزت التزامها بالقيم السامية التي تنتهجها لتحقيق أهدافها الإستراتيجية، كما ساهمت هذه الأهداف في تط...