"أميركية الشارقة" و"بيئة" تطلقان أستاذية بيئة لتعزيز الابتكار البيئي والاستدامة

وقعت الجامعة الأميركية في الشارقة وبيئة اتفاقية لإطلاق "أستاذية بيئة للابتكار البيئي والتنمية المستدامة" في الجامعة في خطوة نوعية تعزز مكانة دولة الإمارات الريادية في مجالات الابتكار البيئي والاستدامة. وتهدف الأستاذية التي تحظى بتمويل قدره 5 ملايين درهم من بيئة إلى تسريع الأبحاث المتقدمة وتمكين الأجيال القادمة من القادة بالأدوات والمعرفة اللازمة لبناء مستقبل أكثر استدامة.وجرت مراسم التوقيع في حرم الجامعة بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة والدكتور تود لورسن مدير الجامعة وخالد الحريمل الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بيئة إلى جانب عدد من ممثلي الجانبين.وقال الدكتور لورسن إن هذه الشراكة مع بيئة تع...