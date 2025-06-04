"الشارقة لإدارة الأصول" تستكشف فرص التعاون و الاستثمار في الصين

الشارقة في 4 مايو/وام/ استكشفت شركة الشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة ، خلال زيارة لجمهورية الصين الشعبية فرص ومجالات التعاون المشترك في القطاعات الواعدة الجديدة بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في إمارة الشارقة.

ووقّعت الشركة خلال الزيارة مذكرة تفاهم مع شركة "CICC" بحضور الشيخ سعود بن محمد القاسمي نائب رئيس الشركة وعمر الملا الرئيس التنفيذي للاستثمار وسعيد شرار الرئيس التنفيذي للعمليات ومجموعة من الرؤساء التنفيذيين والمدراء بالشارقة لإدارة الأصول.

وقال الشيخ سعود بن محمد القاسمي إن هذه المذكرة تمثل نقطة انطلاق جديدة لتحقيق تعاون مثمر مع شركة "CICC" ومن شأن هذا التعاون أن يفتح آفاقاً جديدة للبحث والاستثمار والابتكار وتبادل الخبرات والمعارف بين الطرفين وأن يمهد الطريق أمام إنجازات نوعية بقطاعات مهمة منها المالية والتكنولوجيا والتنمية المستدامة و بما يسهم في دفع عجلة التنمية على المدى الطويل.

وأكد متحدث باسم شركة CICC أن الشراكة مع شركة الشارقة لإدارة الأصول تسهم في استكشاف الفرص الجديدة خاصة في مجالات البحث والتطوير.

تنص مذكرة التفاهم على التزام الطرفين بالتعاون في مشاريع بحثية مبتكرة تسهم في تقديم حلول عملية ومستدامة تخدم الاقتصادين الإماراتي والصيني وتعزز من فرص النمو والتطور في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والخدمات المالية والاستدامة البيئية واستراتيجيات الاستثمار المستدام وإنشاء إطارعمل متين لمشاريع بحثية مشتركة تسهم في إيجاد حلول مبتكرة لتحقيق نمو مستدام.

ويتوقع أن تثمر مذكرة التفاهم عن سلسلة من المبادرات المشتركة تشمل تنظيم ورش عمل وندوات تخصصية إلى جانب تنفيذ مشاريع بحثية تطبيقية تخدم الأولويات الاستراتيجية للجانبين مع التركيز على ممارسات الاستثمار المستدام والحلول الابتكارية التي من شأنها أن تحقق فوائد اقتصادية طويلة الأجل.

وزار وفد الشارقة لإدارة الأصول 23 شركة صينية في مختلف القطاعات الحيوية لاستكشاف فرص الاستثمار والتعاون المشترك ومنها دار أوبرا وملعب بكين برفقة مجموعة دافينغ الصناعية وتعرف على أحدث تقنيات شركة "Seyond" الرائدة في تقنيات LlDAR وأهم الفرص الاستثمارية الواعدة في هذه التقنية المتقدمة وتطبيقاتها في قطاع السيارات والنقل .

وتعرف الوفد خلال زيارة شركتي" Pony.AI" و"Huamo.AI" على فرص التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتنقل الذاتي وروبوتاكسي واطلع بشركة "Ding Dong Limited" المتخصصة في توصيل الأغذية الطازجة في شنغهاي على أفضل الممارسات في مجالات الخدمات اللوجستية وإدارة المستودعات وإدارة المرافق وتجارة التجزئة الإلكترونية إلى جانب زيارة مجموعة "H World" التي تدير أكثر من 11 ألف فندق في 19 دولة مختلفة للاطلاع على عمليات تشغيل الفنادق ومناقشة فرص التوسع والشراكة في إمارة الشارقة.