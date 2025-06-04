مدرب المنتخب الوطني: ثقتي كبيرة في اللاعبين ومباراة أوزبكستان غدا لن تكون سهلة

أبوظبي في 4 يونيو/وام / أكد الروماني أولاريو كوزمين، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، جاهزية منتخبنا لمواجهة نظيره الأوزبكي غداً، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وأعرب كوزمين في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في استاد آل نهيان بأبوظبي عن فخره بقيادة منتخب الإمارات، متمنياً أن يحقق الفريق تطلعاته في التصفيات.

وقال : “فخور بوجودي مع منتخب الإمارات، وسنقدم كل ما لدينا من جهد وطاقة من أجل استغلال كل فرصة متاحة في مشوار التأهل .. ندرك أن المباراة لن تكون سهلة، لاسيما أنها أمام أحد أفضل المنتخبات الآسيوية لكننا عازمون على تقديم أفضل أداء لتحقيق الفوز”.

وأضاف كوزمين أن مسؤولية التأهل لا تقع على عاتقه وحده، بل هي مسؤولية جماعية لكل أفراد المنظومة، مشيراً إلى أن العمل الجماعي والتنسيق بين جميع العناصر سيسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.

وأشاد المدير الفني بالروح العالية والانضباط الذي أظهره اللاعبون خلال المعسكر الإعدادي، مؤكداً أن ثقته كبيرة في اللاعبين ، وأن الحماس والانسجام بينهم يمثلان دافعاً كبيراً لتقديم أداء مشرف خلال التصفيات.

من جهته، أكد خالد عيسى، حارس مرمى المنتخب الوطني، أن المنتخب محظوظ بوجود المدرب كوزمين، الذي يمتلك خبرة واسعة ومعرفة دقيقة بكرة القدم الإماراتية، موضحا أن المدرب يعرف تماماً ما عليه فعله، وخبرته ستساعد منتخب الإمارات كثيراً في المرحلة المقبلة.

وأشار عيسى إلى أن أجواء المعسكر كانت إيجابية للغاية، وأن التواصل كان سلساً بين جميع أفراد الفريق، مشدداً على أن الجميع مطالب ببذل أقصى الجهود والتضحية من أجل تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم.