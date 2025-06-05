"انشر" يحتفي بتخريج الدفعة الأولى من مسار "النمو "

الشارقة في 5 مايو / وام /احتفى صندوق الشارقة لاستدامة النشر (انشر) أمس بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب بمقر الهيئة بتخريج الدفعة الأولى من المشاركين في "مسار النمو" لعام 2025 أحد مسارات صندوق انشر الذي يستهدف دعم الناشرين العاملين في الإمارات وتمكينهم من التوسع والنمو المستدام حيث شهد الحفل تكريم 12 دار نشر أكملت البرنامج التدريبي المكثف بنجاح.وبناءً على توجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي يحظى خريجو "مسار النمو" بحزمة دعم شاملة بعد التخرج تشمل خدمات محاسبية لمدة عام والمساعدة في الحصول على منحة الشارقة الدولية للترجمة والانضمام إلى منصة انجرام للتوزيع العالمي إضافة إلى إمكانية الوصول إلى قروض قائمة على العقود وجلسات استشارية متخصصة وأولوية المشاركة في برامج "انشر" المستقبلية بما يعزز انتقالهم من الاستقرار التشغيلي إلى التوسع الاستراتيجي المستدام.

حضر الحفل سعادة أحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب وسعادة راشد الكوس المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الاماراتيين إلى جانب عدد من شركاء البرنامج والخبراء والمدربين وممثلي وسائل إعلام محلية وعربية.

وتم اختيار دور النشر المشاركة من بين 62 متقدماً استوفوا معايير الانضمام لـ"مسار النمو" وفي مقدمتها امتلاك خبرة نوعية في إصدار محتوى ثقافي متميز والقدرة على تبني استراتيجيات توسع مدروسة تواكب تحولات صناعة النشر وتسهم في ترسيخ حضورها المستدام محلياً ودولياً.

وضمت قائمة الخريجين كلاً من "أجيال للنشر" و "منشورات غاف" و "سدرة للنشر والتوزيع" و "لؤلؤ للنشر والتوزيع" و "كلمن للنشر والتوزيع" و "نبطي للنشر" و "شاهين للطباعة والنشر والتوزيع" و "دار الفرقد للنشر" و "دار شمس للنشر" و "دار الفكر الجديد" و "دار البيان العربي" و و"نور للنشر".

و أكدت الشيخة بدور القاسمي أن البرنامج يمثل خطوة عملية نحو دعم الناشرين المشاركين وتطوير قدراتهم بما يمكّنهم من النمو والتوسع على أسس مبتكرة ومستدامة يجسد مسار (النمو) رؤيتنا لتمكين الناشرين من التفكير بما يتجاوز البقاء والتوجه بثقة نحو التميز والإبداع والمبادرة لإثراء قطاع النشر العربي محلياً وعالمياً.

وأضافت: فخورة للغاية بهذه الدفعة التي أثبتت قدرتها على التعلّم والتطوّر والانفتاح على التجارب الجديدة وأؤمن بأنهم يحملون اليوم أدوات ومعارف ستساعدهم في بناء نماذج أعمال أكثر مرونة واستدامة فكما أنهم يمثلون حاضر النشر العربي كذلك فإنهم قادرون على تشكيل ملامح مستقبله على الساحة العالمية بما يمتلكونه من طموح وإصرار وشغف حقيقي بصناعة الكتاب.

من جانبه قال سعادة أحمد بن ركاض العامري أن ما يميز هؤلاء الناشرين هو رغبتهم الجادة في التوسع واستعدادهم لتبنّي أدوات ومفاهيم جديدة تدفع بأعمالهم إلى الأمام وإن انتساب هذه النخبة من الناشرين لمسار النمو ضمن صندوق (انشر) يمثل رسماً لخارطة توسع قطاع النشر في المنطقة بما يستند إلى الابتكار والاستدامة انطلاقاً من إيمان الشيخة بدور القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب بأن بناء شبكة من الناشرين القادرين على المنافسة إقليمياً وعالمياً كفيل بإحداث انطلاقة متجددة للكتاب العربية والثقافة العربية.

من جانبه هنّأ راشد الكوس خريجي "مسار النمو" مشيداً بإصرارهم على تحويل الطموح إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ مشيرا إلى أن هذه المجموعة من الناشرين أظهروا على أرض الواقع معنى تحويل الطموح إلى عمل واقعي فبرامج مثل (مسار النمو) نجح في تزويد المشاركين بالمهارات إلى جانب أنه ضمن لهم القدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية ضمن بيئة نشر متغيرة وسريعة التطور.

و أكدت إيمان بن شيبة مديرة إدارة المبادرات الاستراتيجية والأسواق العالمية في هيئة الشارقة للكتاب أن صندوق "انشر" يعيد تعريف معنى الدعم في قطاع النشر إذ لم يكن رؤية فحسب وإنما قدّم بنية استراتيجية متكاملة تمنح الناشرين الأدوات والمعرفة والفرص لينتقلوا من مرحلة التأسيس إلى آفاق النمو لافتة إن (مسار النمو) الذي نخرّج اليوم دفعته الأولى تجاوز تجربة البرامج التدريبية وقدّم مساحة مهنية وفكرية للارتقاء بمستوى الكفاءات والقدرات التشغيلية للناشرين.

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