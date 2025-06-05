طالب بن صقر يهنئ أحمد بن سعود المعلا بمناسبة تعيينه نائبا لحاكم أم القيوين

رأس الخيمة في 5 يونيو / وام/ هنأ الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا بمناسبة تعيينه نائباً لحاكم إمارة أم القيوين.

وأعرب الشيخ طالب بن صقر عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا على الثقة الكبيرة التي أولاه إياها صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بتعيينه نائباً للحاكم وهو أهل لهذه الثقة، متمنياً لسموه التوفيق والسداد في خدمة الوطن والمواطن ودعم جهود صاحب السمو حاكم أم القيوين والمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية والارتقاء بمكتسبات الإمارة.

كما هنأ الشيخ علي بن طالب بن صقر القاسمي والشيخ عمر بن طالب بن صقر القاسمي، سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا بمناسبة تعيينه نائباً لحاكم إمارة أم القيوين، متمنين لسموه التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.