سالم بن سلطان القاسمي يهنئ أحمد بن سعود المعلا بمناسبة تعيينه نائبا لحاكم أم القيوين

رأس الخيمة في 5 يونيو/ وام/ هنأ الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا بمناسبة تعيينه نائباً لحاكم إمارة أم القيوين.

وقال الشيخ سالم بن سلطان :" أبارك لأخي سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا على الثقة الغالية التي أولاه إياها صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بتعيينه نائباً للحاكم وهو أهل لهذه الثقة، متمنياً لسموه كل التوفيق والسداد في أداء مهام منصبه الرفيع، والإسهام في تحقيق المزيد مما تتطلع إليه الإمارة من تقدم ونمو وازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو حاكم أم القيوين".