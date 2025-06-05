الأمم المتحدة: أكثر من 70 ألف طفل في غزة يعانون من مستويات حادة من سوء التغذية

غزة في 5 يونيو/ وام/ أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن أكثر من 70 ألف طفل فلسطيني في قطاع غزة يعانون من مستويات حادة من سوء التغذية، في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية المتدهورة.

وحذر البرنامج من أن أي تصعيد إضافي في القطاع قد يؤدي إلى شلل شبه كامل في عمليات الإغاثة، مما سيُفاقم من معاناة السكان، ولا سيما الأطفال والفئات الضعيفة.

وأشار البرنامج إلى أن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة لاتزال غير كافية بشكل مقلق، سواء من حيث الكميات أو تنوع الإمدادات.

من جهة أخرى أعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد 70 فلسطينيا وإصابة 189 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية جراء تواصل القصف الإسرائيلي لقطاع غزة .

إلى ذلك أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين مواصلة القوات الإسرائيلية استهداف الصحفيين وعائلاتهم والتي أسفرت عن استشهاد 225 منهم .

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