خيول ميدان تتأهب للمشاركة في منافسات الفئة الأولى العالمية

لندن في 5 يونيو/ وام / يستعد عدد من أبرز خيول مضمار ميدان للمشاركة في منافسات الفئة الأولى العالمية هذا الأسبوع ضمن عطلة نهاية أسبوع مزدحمة بالسباقات الدولية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان.

ويشارك كل من “رولينغ كورت” و”ريجينغ تورينت” و”شوازيا” و”سول راش” – الفائزون في سباقات سابقة بمضمار ميدان – في أقوى سباقات الموسم على مستوى العالم.

وتنطلق يوم الجمعة فعاليات مهرجان الديربي في مضمار إيبسوم بإنجلترا، حيث يتصدر “كالانداجان”، وصيف شوط “لونجين دبي شيماء كلاسيك”، قائمة الخيول المشاركة في سباق “كأس التتويج” للفئة الأولى، إلى جانب “جيافيلوتو” الذي شارك سابقاً في ثلاث نسخ من أمسية كأس دبي العالمي، و”كونتينيوس” بقيادة المدرب آيدن أوبراين.

وفي اليوم التالي، يسعى “رولينغ كورت” – بطل سباق “جميرا 2000 جينيز” في ميدان – لصناعة التاريخ في سباق ديربي إيبسوم بأن يكون أول فائز بـ 2000 جينيز الإنجليزي ويحقق الفوز في الديربي منذ “كاميلوت” عام 2012.

وأكد مدربه شارلي آبلبي أن الجواد أظهر نضجاً ملحوظاً في مشاركته الأخيرة ويملك القدرة على المنافسة على المسافة الأطول.

وفي الولايات المتحدة، تتوجه الأنظار إلى مهرجان “بيلمونت ستيكس” في ساراتوغا، حيث تسعى المهرة “شوازيا” – الفائزة بسباقي “كاب فيردي” و”بالانشين” في دبي – إلى حصد لقب الفئة الأولى الثاني لها في سباق “جست آي جايم”، بعد فوزها بسباق “جيني وايلي” في كينيلاند.

كما يشارك “هارت أوف أونور”، الذي قضى خمسة أشهر في دبي واحتل المركز الثاني في “ديربي الإمارات” للفئة الثانية، في سباق “بيلمونت ستيكس”، حيث ينافس أبطالاً من أمثال “سوفيرينيتي” بطل كنتاكي ديربي و”جورناليزم” الفائز بسباق بريكنس ستيكس.

وفي سباق “ميتروبوليتان هانديكاب” للفئة الأولى، يخوض “ريجينغ تورينت” – الفائز بـ “جودولفين مايل” – منافسة قوية أمام “فيرسنس” و”وايت أباريو”، فيما يشارك “هايلاند روبير” في سباق “مانهاتن هانديكاب” بعد حلوله ثالثاً في “تيرف كلاسيك” بأمريكا.

أما في اليابان، فيخوض “سول راش” – بطل “دبي تيرف” – سباق “ياسودا كينين” للفئة الأولى يوم الأحد المقبل، في مشاركته الرابعة في هذا السباق، حيث أكدت مصادر فريق تدريبه جاهزيته الكاملة وتحسن أدائه مع التقدم في العمر.