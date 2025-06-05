حاكم عجمان وولي عهده يؤديان صلاة عيد الأضحى في مسجد الشيخ راشد بن حميد

عجمان في 5 يونيو / وام / يؤدي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، غداً صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الشيخ راشد بن حميد في عجمان.

كما يؤدي الصلاة إلى جانب سموهما عدد من الشيوخ، وأعيان ووجهاء البلاد، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، والمواطنين وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية في عجمان.

ويستقبل صاحب السموّ حاكم عجمان، وولي عهده، جموع المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك عقب صلاة العيد في قصر الزاهر ـ عجمان.