حمدان بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الأضحى المبارك

أبوظبي في 5 يونيو/ وام / هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه بدوام الصحة والعافية، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

كما هنأ سموه، بهذه المناسبة المباركة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأولياء العهود، ونواب الحكام، وشعب الإمارات والجاليتين العربية والإسلامية المقيمة في الدولة، سائلًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.