منتخبنا الوطني يتعادل مع نظيره الأوزبكي في تصفيات المونديال

أبوظبي في 5 يونيو/ وام / تعادل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بدون أهداف مع منتخب أوزبكستان اليوم في استاد آل نهيان ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وبهذه النتيجة رفع منتخبنا الوطني رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث، ومنتخب أوزبكستان إلى 18 نقطة ضمن بها التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم في المركز الثاني للمجموعة الأولى.