1.673 مليون شخص إجمالي عدد حجاج هذا العام

مكة المكرمة في 5 يونيو/ وام / بلغ إجمالي عدد الحجاج هذا العام 1446 هجري مليوناً و673 ألفاً و230 حاجاً وحاجة وفق ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم.

وقالت الهيئة، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية، إن من بين هؤلاء الحجاج مليوناً و506 آلاف و576 حاجاً وحاجة قدموا من خارج المملكة العربية السعودية عبر المنافذ المختلفة فيما بلغ عدد حجاج الداخل 166 ألفاً و654 حاجاً وحاجة من المواطنين والمقيمين.

وأضافت أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام الداخل والخارج بلغ 877 ألفاً و841 حاجاً بينما بلغ عدد الحاجات الإناث 795 ألفاً و389 حاجة.

-خلا-.