رئيس الدولة يتبادل هاتفيا تهاني عيد الأضحى مع عدد من قادة الدول الشقيقة

أبوظبي في 5 يونيو / وام / تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك - خلال اتصالات هاتفية اليوم - مع كل من صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة وقادة الدول الشقيقة عن تمنياتهم للجميع بالصحة والسعادة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعوبهم بالخير واليمن والبركات ويديم على دولهم الأمن والرخاء وينعم على الشعوب الإسلامية والعالم أجمع بالاستقرار والسلام والازدهار.