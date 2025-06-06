العاهل الأردني ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان التطورات في المنطقة

لندن في 5 يونيو/ وام / بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وكير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني، اليوم في لندن، التطورات التي تشهدها المنطقة.

وشدد العاهل الأردني على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للوقف الفوري للحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية، منوها بدور بريطانيا في الاستجابة الإنسانية في غزة، وجهودها في سبيل تحقيق الاستقرار والسلام العادل والشامل وفق حل الدولتين.

وجدد التأكيد على موقف الأردن الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، لافتا إلى خطورة الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكد العاهل الأردني ضرورة التنسيق على المستويين الثنائي والعربي - الأوروبي، مشيرا إلى العمل المشترك الذي يقوم به الأردن والمملكة المتحدة في التعامل مع التطورات في المنطقة.

من جانبه، أشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أهمية استمرار البلدين بالعمل معا، بما في ذلك جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات بشكل عاجل وفوري، مشددا على أن الحل على المدى الطويل هو حل الدولتين.