حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان المهنئين بعيد الأضحى المبارك

عجمان في 6 يونيو/ وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ، رئيس المجلس التنفيذي، جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك، صباح اليوم “الجمعة” في قصر الزاهر في عجمان.

وقدّم المهنئون لصاحب السموّ حاكم عجمان، وسموّ ولي عهد عجمان، أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بهذه المناسبة المباركة، متمنين لسموهما ‏موفور الصحة والسعادة، داعين الله العلي ‏القدير أن يعيدها على سموهما وعلى شعب دولة الإمارات بالخير واليمن والبركات.‏

وتقبل صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وسموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، التهاني والتبريكات من ‏الشيوخ، وأعيان ووجهاء البلاد، وأبناء القبائل، وكبار المسؤولين، ومديري الدوائر.

كما تقبل سموهما التهاني من جموع المواطنين والمقيمين من الجاليات العربية والإسلامية، الذين حضروا للسلام على ‏سموهما، وتهنئتهما بهذه المناسبة المباركة.‏

‏حضر الاستقبال، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان ‏للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ ‏راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب ‏رئيس نادي عجمان الرياضي، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو ‏حاكم عجمان، والشيخ سلطان بن راشد النعيمي، والشيخ محمد بن علي ‏النعيمي، وسعادة الشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في إمارة عجمان، وسعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، وسعادة الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك، وعدد ‏من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين، وجمع من المواطنين والمقيمين، وعدد ‏من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.