قائد عام شرطة أبوظبي يُهنئ القيادة الرشيدة بعيد الأضحى المبارك

أبوظبي في 6 يونيو/ وام/ تقدم معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

كما توجه معاليه، بهذه المناسبة، بالتهنئة إلى شعب الإمارات، وإلى منتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي من الضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة بالخير على الجميع، وأن يُديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والأمان، وتحقيق المزيد من الإنجازات الريادية في مسيرة الخير والعطاء، في ظل رعاية ودعم القيادة الرشيدة.