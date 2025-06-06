مدير عام شرطة أبوظبي يُهنئ القيادة الرشيدة بعيد الأضحى

أبوظبي في 6 يونيو/ وام/ تقدم اللواء محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما تقدم بهذه المناسبة بالتهنئة إلى كافة المواطنين والمقيمين، ومنتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي، من الضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين، داعيًا المولى عز وجل أن يُديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان، والريادة والازدهار في ظل القيادة الرشيدة.