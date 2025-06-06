قائد عام شرطة أبوظبي يهنئ المناوبين بعيد الأضحى المبارك

أبوظبي في 6 يونيو/ وام/ زار معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي، المناوبين من الضباط وضباط الصف والأفراد في مركز شرطة الروضة، وقدم لهم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

واطلع معالي قائد عام شرطة أبوظبي على سير العمل، ووقف على الكفاءة في أداء المهام، مثمنا جهود المناوبين المخلصة في أداء الواجب، وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات الشرطية والأمنية.

وأكد معاليه اهتمام شرطة أبوظبي بإسعاد المنتسبين وتهنئتهم في هذه المناسبة السعيدة، راجياً من الله العلي القدير أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات، وتمنى لهم كل التوفيق في أداء مهامهم.

وكان في استقبال معاليه خلال الزيارة، العميد مسلم محمد العامري نائب مدير قطاع الأمن الجنائي، والعميد الدكتور حمد عبدالله النيادي مدير مديرية شرطة العاصمة.



