"الدفاع الروسية" تعلن عن ضربات انتقامية واسعة .. و"كييف" تؤكد سقوط ضحايا وتدمير للبنية التحتية

موسكو - كييف في 6 يونيو/ وام / شنت روسيا هجوماً جوياً واسع النطاق على أوكرانيا ليل الخميس - الجمعة، مستخدمة مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 49 آخرين، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية للطاقة ومسارات مترو الأنفاق في العاصمة "كييف".

يأتي هذا التصعيد، الذي وصفه مسؤولون أوكرانيون بأنه من الأكبر منذ بدء الحرب، كرد فعل روسي مباشر على هجمات أوكرانية استهدفت مطارين عسكريين في عمق روسيا (قاعدتا إنغلز ودياغيليفو)، وهو ما أكدته هيئة الأركان الأوكرانية، بحسب وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم".

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت 7 ضربات جماعية خلال الأسبوع الماضي على مواقع عسكرية وصناعية أوكرانية، مؤكدة أن "هدف الضربة قد تحقق" باستهداف ورش إنتاج الأسلحة ومخازنها ومراكز تدريب، وفي المقابل، أعلن سلاح الجو الأوكراني عن نجاحه في إسقاط 406 من أصل 452 صاروخا ومسيّرة روسية في الهجوم الأخير.

وعلى الصعيد الميداني، أعلنت روسيا تحقيق تقدم بري، حيث سيطرت قواتها على بلدة فيدوروفكا في دونيتسك وعدة بلدات أخرى، مؤكدة تكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على مختلف الجبهات.

وفي سياق متصل، تجري روسيا مناورات بحرية واسعة النطاق في بحر البلطيق بمشاركة أسطولي البلطيق والشمال، وسفن حربية حاملة لصواريخ "كاليبر" و"تسيركون" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، في استعراض للقوة العسكرية.

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