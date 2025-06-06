حاكم الشارقة يتقبل التهاني بعيد الأضحى المبارك

الشارقة في 6 يونيو/وام/ تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة عصر اليوم التهاني من جموع المهنئين الذين قدموا للسلام على سموه، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في قصر البديع العامر.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني بهذه المناسبة الدينية العظيمة من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين والمقيمين وأبناء القبائل والجاليات الدينية وممثلي المؤسسات التعليمية وأعيان البلاد.

وأعرب المهنئون عن خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين، راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبال إلى جانب سموهما كل من الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، والشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة بمدينة كلباء، والشيخ سلطان بن عبدالله آل ثاني مدير دائرة الطيران المدني، وعدد من الشيوخ، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، ورؤساء الدوائر الحكومية وجموع المواطنين.