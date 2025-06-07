عضوة بـ"الوطني الاتحادي" تشارك في المنتدى البرلماني لمجموعة بريكس

برازيليا في 7 يوينو /وام/ شاركت سعادة سارة محمد فلكناز، عضو المجلس الوطني الاتحادي، في أعمال المنتدى البرلماني الحادي عشر لمجموعة بريكس، الذي استضافته برازيليا بجمهورية البرازيل الاتحادية، بمشاركة وفود برلمانية ناقشت قضايا المناخ، والذكاء الاصطناعي، والسلام والأمن، والتعاون البرلماني المؤسسي.

وقالت فلكناز، خلال مناقشة موضوع "التعاون البرلماني من أجل ذكاء اصطناعي مسؤول وشامل"، إن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة واعدة لتحقيق التنمية والنمو المتوازن، وإن استثماره الأمثل يتطلب حوكمة رشيدة تبدأ من تشريعات عادلة ومنصفة، مشددة على أن التقدم التقني لا ينبغي أن يكون على حساب مبادئ العدالة والخصوصية والسيادة الرقمية، وعلى أهمية مراعاة البعد الأخلاقي والإنساني في تطوير الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات كانت سبّاقة في استشراف المستقبل التكنولوجي من خلال مبادرات نوعية، أبرزها تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي، وإطلاق إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، التي تهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي وتحقيق التفوق الاقتصادي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أهمية سن تشريعات مرنة وأخلاقية تواكب التطورات المتسارعة، وتدعم بيئة الابتكار، مع ضمان حماية الحقوق الفردية والمجتمعية، وضرورة تعزيز التعاون البرلماني الدولي لتبادل الخبرات، وتطوير معايير موحدة تضمن التحول الرقمي الآمن والشامل.