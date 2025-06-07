حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة والدة راشد ثاني المطروشي

دبي في 7 يونيو /وام/ قدّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم ، واجب العزاء في وفاة المغفور لها عائشة علي بن غليطة المهيري، أرملة المرحوم ثاني بن راشد المطروشي، ووالدة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه لأسرة الفقيدة وأبنائها عن صادق العزاء والمواساة، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

