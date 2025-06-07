المنتخب الفلبيني بطلاً لآسيوية هوكي الجليد للسيدات

العين في 7 يونيو/وام/أحرز المنتخب الفلبيني لقب بطولة آسيا لهوكي الجليد للسيدات 2025، بعد فوزه على نظيره الإيراني 4 – 2 ، أمس في الجولة الأخيرة.

أقيمت البطولة على صالة الهيلي للتزلج، في العين، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 6 منتخبات هي الإمارات، والهند، وماليزيا، وإيران، وقيرغيزستان، والفلبين.

وشهدت الجولة الأخيرة فوز المنتخب الهندي على منتخب قيرغيزستان 3- 2، بينما خسر منتخبنا الوطني أمام نظيره الماليزي بثلاثية نظيفة.

توج الفائزين جمعة الظاهري، الأمين العام لاتحاد الامارات للرياضات الشتوية نائب رئيس الاتحاد العربي لهوكي الجليد، و إيفاز عمرناكوف رئيس الإتحاد الآسيوي بحضور خلف سالم الواحدي، مدير إدارة العمليات في مجلس أبوظبي الرياضي، ومحمود الصالح، مدير مكتب المدير الوطني والتنفيذي للأولمبياد الخاص الإماراتي.

وقال جمعة الظاهري إن البطولة محطة مهمة ضمن أجندة اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، لتمكين لاعبات منتخبنا الوطني من المهارات، والقدرات التنافسية، واكتساب الخبرات من خلال التنافس مع نخبة اللاعبات، مشيراً إلى أن البطولة شهدت زخماً كبيراً من المستويات الفنية المتطورة.