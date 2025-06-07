مدرب العين: "متحمسون لترك بصمة حقيقية " في مونديال الأندية

واشنطن في 7 يونيو/وام/أكد الصربي فلاديمير إيفيتش المدير الفني لنادي العين لكرة القدم إن الفريق يشارك في بطولة كأس العالم للأندية من أجل المنافسة لا التمثيل فقط معربا عن سعادته بالمشاركة في هذه البطولة التاريخية التي تُقام لأول مرة في الولايات المتحدة..وقال "متحمسون لترك بصمة حقيقية ".

وأضاف إيفيتش في تصريحات لوسائل إعلام إيطالية أن الهدف أن نقدم أفضل ما لدينا في كل مباراة ..سنلعب بروح قتالية، ونتعامل مع كل مواجهة على حده، سواء كانت أمام يوفنتوس أو مانشستر سيتي أو الوداد المغربي.

وقال إن الفرق المشاركة هي الأندية الكبرى في العالم وكل فريق لديه طموحات ويمتلك الجودة لذا فالمواجهات ستكون فرصة مهمة لتقييم مستوانا الحقيقي..نحن لنا تاريخنا في آسيا ونمتلك قاعدة جماهيرية واسعة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين تحضيراته المكثفة في العاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025 . وقد حظي البرنامج الفني للنادي باهتمام إعلامي من قبل قناتي DC News Now وCBS Sports الأمريكيتين حيث سلطتا الضوء على طموحات العين في البطولة .